Der Römerweg in Wachenheim ist teilweise landwirtschaftlichen Fahrzeugen vorbehalten. Nach der Beschwerde eines Bürgers hat die Polizei das Durchfahrtsverbot für alle anderen Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 9 und 11 Uhr kontrolliert. In dieser Zeit kam es nach ihren Angaben nur zu einem Verstoß: Die Beamten verwarnten den Fahrer eines Paketdienstes gebührenpflichtig.