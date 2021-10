Über 200 Jahre ist es her, dass es mit Franz Xaver von Zwackh als erstem Regierungspräsidenten des bayerischen Rheinkreises einen weiß-blauen Arbeitsmigranten in die Pfalz zog. Viele weitere, von den Pfälzern dank ihm damals „liebevoll“ Zwockel genannt, sollten bis in die heutige Zeit folgen. Der in München beheimatete Landesverband der Pfälzer in Bayern pflegt bis heute das Andenken der gemeinsamen Geschichte. Ein kleines Gegenstück dazu soll nun in Form eines regelmäßigen Stammtisches in Thomas Griesbecks „Bayerischem Botschaftsstüberl“ entstehen. Zu den Treffen in privatem Rahmen ist jeder willkommen wer wie der Gastgeber über einen bajuwarischen Migrationshintergrund verfügt, gebürtiger Bayer ist oder einfach nur die alte Verbundenheit wieder aufleben lassen möchte. Das erste Treffen ist für Samstag, 20. November, in Form eines Weißwurstfrühstücks geplant. Tracht ist gern gesehen. Bei Interesse bitte um Voranmeldung unter Telefon 0176-24222756 oder zwockelstammtisch@gmx.de.