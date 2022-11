Der Strompreis in Bad Dürkheim steigt. Die Stadtwerke haben in diesen Tagen 10.100 Kunden angeschrieben und ihnen mitgeteilt, dass sie ab Januar im gängigsten Tarif statt wie bisher 39,77 Cent für die Kilowattstunde 47,66 Cent zahlen werden.

Grund für die aktuelle Preissteigerung seien die gestiegenen Einkaufspreise an den Strommärkten, teilt Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher mit. Dass der Strompreis anderer Stadtwerke niedriger ist – Wachenheim liegt derzeit im gängigsten Tarif unter 40 Cent –, hänge mit den Einkaufsbedingungen zusammen. Wachenheim habe die Strommengen früher gekauft, als die Preise noch günstiger gewesen seien. Das hätten die Dürkheimer Stadtwerke zwar auch getan. Dennoch hätten Teilmengen gefehlt. „Bei solchen Preisschwankungen machen Teilmengen etwas aus“, so Kistenmacher.

Große Schwankungen am Strommarkt

Der Strommarkt sei derzeit großen Schwankungen unterworfen, so Kistenmacher über die Schwierigkeiten der Einkaufspolitik. Denn auch langfristiges Einkaufen habe seine Risiken. Der Preis habe sich teilweise versechsfacht. Im Sommer habe er gar 17-mal so hoch gelegen wie sonst. Auch der Grundpreis beim Strom wird ab dem kommenden Jahr steigen: Von rund 110,79 Cent auf nun glatt 120 Euro im Jahr im am häufigsten gebuchten Tarif. Zuletzt hatten die Dürkheimer Stadtwerke ihre Preise im September erhöht. Kunden im gängigsten Tarif zahlen seitdem 39,77 Cent für die Kilowattstunde. Es war damals eine Erhöhung um etwa 15 Cent.

„Wenn der Strompreis wieder sinkt, dann können wir auch wieder die Preise senken. Darauf hoffen wir alle, das wäre die beste Nachricht“, so Kistenmacher.

Die Bundesregierung hat eine Strompreisbremse in Aussicht gestellt. Demnach soll der Preis für 80 Prozent des Verbrauchs ab Januar auf 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden.