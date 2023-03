Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) rechnet damit, dass die Strompreise in Wachenheim 2023 und 2024 weitgehend stabil bleiben – „vielleicht mit kleineren Anpassungen nach oben“. Der Strompreis der Stadtwerke liegt für Privatkunden derzeit knapp unter 30 Cent pro Kilowattstunde und ist damit in der Region mit Abstand der günstigste.

Zu garantieren, dass der Preis auch in den kommenden beiden Jahren unter der 30-Cent-Marke bleibe, sei zwar unredlich – allerdings gehe er nicht davon aus, dass er um mehr als drei oder vier Cent steige, so Bechtel. Für Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerk sowie Messstellenbetrieb und Freibad wird 2023 in Wachenheim mit einem Jahresgewinn von rund 158.000 Euro kalkuliert.

Nagel lobt Werkleiter

Arnold Nagel (FWG) lobte die Arbeit von Werkleiter Dieter Panzer: Er habe zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Mengen Strom und Gas eingekauft und damit dafür gesorgt, dass die Werke und ihre Kunden bislang gut durch die Energiekrise gekommen seien.

Wie Bechtel erläuterte, investieren die Stadtwerke konstant ins Stromnetz. Der Zuwachs an Photovoltaikanlagen, Ladestationen für E-Autos („Wallboxen“) sowie Wärmepumpen machten unter anderem Investitionen in die Trafostationen nötig. Im vergangenen Jahr seien 20 Haushalte von Gasheizungen auf Wärmepumpen umgestiegen, bei Neubauten würde ausschließlich auf Wärmepumpen gesetzt, erklärte Bechtel.