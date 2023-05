Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2021 soll in Freinsheim mit der Sanierung der südlichen Stadtmauer begonnen werden. Der Bereich zwischen dem Haintor und dem Herzogturm sowie der in diesem Abschnitt stehende Bachturm sind die ersten Teile des Mauerwerks, die sich in neuem Glanz präsentieren sollen.

Der Stadtrat hat am Donnerstag beschlossen, einen Zuschussantrag zu den Kosten von einer Million Euro bei der Generaldirektion kulturelles Erbe zu stellen und die Planung für die Instandsetzung des Mauerabschnitts