Am Samstag kurz vor Mitternacht sind Dürkheimer Stadtfest laut Polizei ein 19-jähriger Deidesheimer und ein 17-jähriger Friedelsheimer aneinander geraten. Im Laufe des Streits schlug der Friedelsheimer dem Deidesheimer zunächst mehrmals mit der Faust ins Gesicht und anschließend unvermittelt ein Glas gegen die linke Gesichtshälfte. Der Deidesheimer begab sich aufgrund seiner Verletzungen in die Notaufnahme. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Das Bad Dürkheimer Stadtfest war dem Polizeibericht zufolge wie die Tage zuvor gut besucht. Mit dem Ordnungsamt Bad Dürkheim führte die Polizei mehrere gemeinsame Fußstreifen durch. Außer der gefährlichen Körperverletzung verlief das Stadtfest demnach friedlich.

Beim Mobilitätstag ist am Sonntag seit 11 Uhr und noch bis 18 Uhr im Bereich der Kurgartenstraße und des Ludwigsplatzes auch die Polizei Bad Dürkheim vertreten. In diesem Jahr steht der Mobilitätstag unter dem Motto „Nachhaltig mobil“ mit Hauptaugenmerk auf dem Fahrrad. Interessierte am Polizeiberuf sind herzlich eingeladen, die Vertreter der Polizeiinspektion zu besuchen.