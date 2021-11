Möglicherweise kann die am Dienstag bei Wachenheim gefundende Weltkriegs-Bombe doch entschärft werden. Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) auf Anfrage mitteilt, strebt der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz am Freitag zunächst eine Entschärfung an. Sollte diese nicht funktionieren, werde die Bombe kontrolliert gesprengt. Es handelt sich laut Behörde um eine amerikanische Splitterbombe 20 lb mit einem Kopfzünder. Wann sie abgeworfen wurde, kann der Kampfmittelräumdienst nicht sagen. Aktuell sucht laut ADD eine Fachfirma das Gelände nach weiteren Bomben ab, weil dieses Modell in einem Cluster von sechs Bomben abgeworfen wurden.

Sollte die Bombe gesprengt werden, wird sie dazu in eine Grube gelegt. Anschließend wird die Bombe mit sogenannter „Vernichtungsladung“ belegt und mit Sand bedeckt. Deswegen sollte es nach Einschätzung des Kampfmittelräumdiensts, der mit vier Mann vor Ort sein wird, auch keine große Lärmbelastung geben. Möglicherweise seien aber leichte Erdbewegungen wahrnehmbar. Die Einleitung der Detonation erfolgt laut ADD auf Knopfdruck aus einer geeigneten Deckung heraus. Nach einer Sprengung werden die Überreste geborgen.

Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte werden ab Freitag, 10 Uhr, das betroffene Gebiet mit einem Durchmesser von 300 Metern absperren. Wenn der Verkehr unterbrochen und das Gelände abgesucht wurde, kann der Kampfmittelräumdienst mit seiner Arbeit beginnen. Weil niemand im betroffenen Gebiet wohnt, muss niemand sein Zuhause verlassen.