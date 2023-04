Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 70 Mitarbeitern ist die Spielbank ein wichtiger Arbeitgeber in Bad Dürkheim. Knapp eine Million Euro hat das Unternehmen investiert, um die Spielsäle im Kurhaus auf den neuesten Stand zu bringen. Dabei reagiert das Casino auch auf einen Trend. Das Schwesterhaus in Bad Neuenahr soll nach der verheerenden Flut an anderer Stelle wieder öffnen.

„Wir haben keinen Stein auf dem anderen gelassen“, sagt Spielbank-Chef Michael Seegert und deutet in die neu gestalteten Spielsäle im Kurhaus. Wo früher dunkles Holz dominierte,