Die Sperrung rund um die Wachenheimer Georgskirche ist wieder aufgehoben worden. Der Bauhof hatte das Gelände abgesperrt, weil Sturmtief „Ylenia“ am Donnerstag Ziegel vom Kirchturm geweht hatte. Laut Jürgen Bohl vom Presbyterium hat nun ein Dachdeckerbetrieb am Kirchturm die notwendigen Reparaturen vorgenommen. Das Kirchengelände könne nun wieder gefahrlos betreten werden. Der Besuch des „Go Special“ am Sonntag, 10.15 Uhr, ist problemlos möglich. Der Gottesdienst hat das Thema „Streiten ohne Ende?! – Wie umgehen mit den alltäglichen Konflikten?“. Es spielt die neue Gemeindeband „Kirchenmukke“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zugang gibt es nur für die, die entweder geimpft, genesen oder aktuell getestet sind. Im Gottesdienst gilt Maskenpflicht.