Ein Spaziergänger hat am Freitagabend oberhalb der Wachtenburg einen Radfahrer angegriffen und verletzt. Laut Polizeibericht hat der Unbekannte gegen 19 Uhr grundlos mit einem Stock auf den langsam vorbeifahrenden Mountainbiker eingeschlagen. Außerdem habe der Mann nach dem Radfahrer getreten, sodass dieser von seinem Fahrrad gefallen sei, so die Polizei. Durch den Angriff erlitt der Radfahrer mehrere blaue Flecken am ganzen Körper sowie eine Schürfwunde am linken Bein. Der Täter habe unverzüglich die Flucht ergriffen, schreiben die Beamten. Er sei etwa 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß, habe helle zurückliegende Haare und sei bei der Attacke alkoholisiert gewesen. Er habe einen kleinen Hund dabei gehabt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise an Telefon 06322 963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de