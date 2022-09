Zusätzliche Spätzüge fahren in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag zum Wachenheimer Burg- und Weinfest. Der bestehen Halbstundentakt wird ergänzt. Letzte Fahrtmöglichkeiten ab Wachenheim in Richtung Bad Dürkheim und weiter bis Grünstadt gibt es in beiden Nächten um 22.35 Uhr sowie mit zusätzlichen Zügen um 23.19 Uhr, um 0.17 Uhr und um 0.57 Uhr. Letzte Fahrtmöglichkeiten ab Wachenheim in Richtung Neustadt ergeben sich um 22.43 Uhr sowie mit zusätzlichen Zügen um 23.39 Uhr, um 0.25 Uhr und um 0.39 Uhr. Aufgrund von Baumaßnahmen für einen neuen Bahnsteig können in Kirchheim laut Schienen-Zweckverband aktuell keine Züge halten. Für die betroffene Strecke werden – auch für die zusätzlichen Spätzüge – zwischen Grünstadt und Freinsheim in beiden Richtungen Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt. Die Fahrzeiten dieser Busse sind ab Freitag auf der Internetseite der Deutschen Bahn abrufbar.