Eine Stunde pro Auftritt wollte er machen, der Thomas „Edsel“ Merz bei der musikalischen Wiedereingliederungsmaßnahme mit seiner Kult-Combo „Anonyme Giddarischde“. Nach längerer Krankheit stand Merz am Wochenende unter anderem beim Parkfest der Lebenshilfe in Bad Dürkheim auf der Bühne. Doch hat der gute Vorsatz auch gehalten?

Nach vier Monaten ist „Edsel“ zunächst am Freitag beim Pfalzfest in Ludwigshafen sowie einen Tag später beim Parkfest der Lebenshilfe in Bad Dürkheim erstmals wieder aufgetreten.