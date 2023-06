„Andere Sänger haben Dutzende Comebacks, ich arbeite gerade an meinem ersten“ – das sagt Thomas Merz, in der Region besser bekannt als „Edsel“, Sänger der Anonyme Giddarischde. Wegen einer Krankheit hatte der Musiker vier Monate lang pausieren müssen. Unter anderem machten ihm Herzprobleme zu schaffen. „Wer den Ekel vor der Arbeit nicht ernst nimmt und vernachlässigt, der endet irgendwann eben so“, sagt er in seiner typisch verschmitzten Art im Gespräch mit Andreas Gärtner.

Am Wochenende will er sich nun musikalisch wiedereingliedern lassen. Am Freitag spielt die Band auf dem Pfalzfest in Ludwigshafen und am Samstag bei der Lebenshilfe in Bad Dürkheim. Letztere liege ihm besonders am Herzen. „Das sind die Menschen, die es am meisten verdient haben. Das bedeutet denen so viel, do muscht du higehe“, sagt Merz. Auch, wenn er noch nicht das volle Konzert spielen wird, bei seinen bekannten Ansagen werde er sich aber nicht kürzer fassen. „Trääm ruhisch weider…“, sagt er im Interview zu seinem Gesprächspartner.