186 Anmeldungen hat der Kreis Bad Dürkheim für die Sommerschule bekommen, die am Montag beginnt. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Das kostenlose Angebot findet von 3. bis 14. August – den letzten beiden Ferienwochen – statt und richtet sich in ganz Rheinland-Pfalz an Schüler der ersten bis achten Klassen. Dadurch sollen Schüler, die wegen der coronabedingten Schulschließungen nicht die gewünschten Lernfortschritte erzielen konnten, unterstützt werden.

Kreis für weiterführende Schulen zuständig

Der Kreis organisiert als Träger der weiterführenden Schulen deren Sommerschule im Auftrag des Landes. Laut Kreisverwaltung übernehmen den Unterricht 20 Lehrkräfte, Lehramtsstudierende, -anwärter und Schüler. Die Sommerschulen für die Erst- bis Viertklässler werden von den Städten und Verbandsgemeinden organisiert. Dass bei 14 weiterführenden Schulen nicht mehr Kinder angemeldet wurden, könnte laut Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld daran liegen, dass die Ankündigung des Landes für die Sommerschule sehr kurzfristig kam.