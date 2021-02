Eine neue Solarleuchte am Wachenheimer Ortseingang (Richtung Forst) soll für mehr Sicherheit sorgen. Wie Stadtbürgermeister Torsten Bechtel (CDU) mitteilt, ist die fünfeinhalb Meter hohe Leuchte vor der Einfahrt in die Stadt kürzlich vom Bauhof montiert worden. An dieser Stelle erfolge eine Richtungsänderung, die speziell im Dunkeln schwer einzuschätzen sei, so Bechtel. Das Licht soll die Gefahrenstelle entschärfen und für ähnlich gelagerte Fälle als Pilot dienen. Also dort, wo Licht sinnvoll, aber keine Stromversorgung vorhanden sei. Weil die Panels der Solarleuchte drehbar sind, funktionieren diese laut Herstellerangaben auch in der dunklen Jahreszeit. Gekostet habe die Leuchte rund 2500 Euro. Bei Mehrfachbestellung sänken aber die Kosten, so Bechtel. „Die gemachten Erfahrungen sollen in den Folgeprojekten berücksichtigt werden“, sagt Bechtel.