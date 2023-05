Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An den drei Ortseingängen werden für rund 42.000 Euro Skulpturen aufgestellt. Auf dem Abenteuerspielplatz am Erlengraben ist für 60.000 Euro eine Kletterspielanlage. Diese Investitionen beschloss der Erpolzheimer Rat am Dienstag.

Angesichts eines Kassenstands von etwa 574.000 Euro könne die Gemeinde diese Ausgaben problemlos verkraften, sagte Bürgermeister Alexander Bergner (FWG). Die Anregung, Skulpturen an den Ortseingängen