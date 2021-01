Die Dürkheimer Polizei zieht eine positive Silvesterbilanz: In der Nacht zu Neujahr sei es in der Stadt Bad Dürkheim und in den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen, berichten die Beamten. Der Großteil der Bürger habe sich an die Corona-Beschränkungen gehalten. Die Polizisten kontrollierten verstärkt öffentliche Plätze, an denen in den Vorjahren viele Feiernde zusammengekommen waren. Einsätze gab es vor allem wegen Ruhestörung und dem Abbrennen von Feuerwerk. Dieses wurden zumeist auf privatem Grund gezündet – was ja nicht verboten war. Lediglich in einem Fall stellten die Beamten fest, dass Feuerwerk auf der Straße abgebrannt wurde. Den Verantwortlichen erwartet nun ein Bußgeld.

Deutlich mehr Beamte im Einsatz

Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren in der Nacht zum Freitag deutlich mehr Polizeikräfte als sonst in Silvesternächten im Einsatz, insbesondere in Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis, wo nächtliche Ausgangsbeschränkungen gelten.

Kontrolliert wurden im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums 507 Personen. Dabei wurden 25 Platzverweise ausgesprochen. Bei den Kontrollen wurden folgende Verstöße festgestellt: 35 Mal wurde die Maskenpflicht ignoriert, elf Mal wurden Feuerwerkskörper auf öffentlichen Plätzen oder Straßen abgebrannt, sieben Mal wurde das Konsumverbot von Alkohol in der Öffentlichkeit missachtet, 158 Mal gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr verstoßen.

Darüber hinaus kam es im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums – von der Vorder- bis zur Südpfalz – nach ersten Auswertungen zu insgesamt sieben Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die im Zusammenhang mit Silvesterfeiern stehen. Zwei Strafanzeigen wurden wegen Körperverletzungen gestellt. In zwei Fällen wird gegen jugendliche Tatverdächtige ermittelt. Das Fazit des Präsidiums: „Die Bürger haben sich größtenteils vernünftig und umsichtig verhalten.“

Ruhige Nacht für Feuerwehren

Eine ruhige Silvesternacht hatten die Feuerwehren in Dürkheim sowie den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim: Sie mussten nicht ausrücken.