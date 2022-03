Eine Seniorin aus Wachenheim ist der Polizei zufolge am Montag gegen 13 Uhr beinahe Opfer eines Trickbetrügers geworden. Der Unbekannte klingelte bei der Frau und gab sich als Mitarbeiter der Stadt aus. Er ging von Zimmer zu Zimmer und öffnete dort die Schränke. Entwendet habe er nichts. Nach mehrfacher Aufforderung habe er die Wohnung wieder verlassen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Betrüger nicht mehr aufspüren. Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Eine weitere Beschreibung konnte die Wachenheimerin nicht abgeben. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugs wurde, möge sich bei der Polizei Bad Dürkheim melden, telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Die Polizei rät, fremden Personen grundsätzlich keinen Zutritt zur Wohnung oder zum Haus zu gewähren. „Sprechen sie aufdringliche Besucher laut an oder rufen sie um Hilfe“, empfiehlt sie. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de.