Fußball-Bezirksligist Rot-Weiss Seebach hat einen neuen Spieler verpflichtet. Der 18-jährige Luca Grünfelder kommt von den A-Junioren der JSG RW Seebach/TuS Wachenheim.

„Luca hat schon für uns gespielt und war zuletzt Mitglied der Spielgemeinschaft mit Wachenheim. Deren Trainer Mirco Müller hat ihn empfohlen“, sagt Nils Pfirrmann, Sportlicher Leiter der Seebacher. Grünfelder könne als Innenverteidiger, linker Außenverteidiger sowie im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Er sei ins Training integriert, solle reifen und langsam an die erste Garnitur herangeführt werden.

Enttäuschung über Weggang von Jost

Dagegen verlässt Torhüter Ewald Jost den Klub und schließt sich dem SV Schauernheim (A-Klasse Rhein-Pfalz) an. „Ich bin enttäuscht, dass er geht, weil er uns zuvor seine Zusage gegeben hatte“, erklärt Pfirrmann. Die Seebacher, die vor Wochen Kevin Rebholz für den Kasten geholt hatten, haben nun wieder ein Problem. Stand heute müssen sie mit einem Torhüter in die Saison gehen. „Wir arbeiten an Lösungen“, betont der Sportchef. Möglicherweise müssen Keeper einspringen, die bei der Reserve oder den „Alten Herren“ spielen.