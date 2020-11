Der Polizei sind am Mittwoch zwischen 9 und 13 Uhr sechs Fälle gemeldet worden, in denen Betrüger per Telefon mit dem sogenannten „Enkeltrick“ Beute machen wollten.

Vorbildlich: Aufgelegt und Polizei verständigt

Wie die Polizei weiter mitteilt, riefen Unbekannte mit unterdrückter Nummer an und gaben sich als Enkelkinder der Angerufenen aus. Diese reagierten laut der Beamten vorbildlich, beendeten das Gespräch und verständigten ihre Angehörigen und die Polizei. Daher entstand kein finanzieller Schaden.

Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugsversuchs wurde, kann sich bei der Polizei melden unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.