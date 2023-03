Henning Beck, promovierter Biochemiker, Neurowissenschaftler, Sachbuchbestseller-Autor und zweifacher Deutscher Meister im Science Slam, ist am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr Gast des Kulturvereins Wachenheim und spricht in der Ludwigskapelle neben der Georgskirche über das Thema „Wissensvermittlung für die Welt von morgen“. „Lernst du noch oder verstehst du schon?“, ist sein Vortrag in Anlehnung an sein jüngstes, im Ullstein-Verlag erschienenes Buch „Das neue Lernen heißt Verstehen“ betitelt. Darin beschäftigt sich der 39-Jährige mit neuesten Forschungsergebnissen, die klassische Lernmethoden kritisch hinterfragen, und zeigt auf, wie lebenslanges Lernen in der heutigen Zeit der Informationsüberflutung gelingen kann. Verstehen ist für ihn die Zauberformel, um angehäuftes Wissen auch langfristig zu behalten – nicht unwichtig in einer Welt, in der Wissen Vorsprung schafft. In Wachenheim ist Beck bereits für seine mitreißende, am Science Slam, einer abgewandelten Form des Poetry Slams, geschulten Vortragsweise, wie sie im Fernsehen etwa die Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim pflegt, bekannt. Schon 2019 war er hier zu Gast mit einem Vortrag zum Thema „Irren ist nützlich“, bei dem er auf unterhaltsame Weise erklärte, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Beck wurde 1983 an der südhessischen Bergstraße geboren, studierte in Tübingen und Berkeley und lebt heute in Frankfurt. Karten unter 06322 959220 oder reservierung@kulturverein-wachenheim.de. Weil der Kulturverein mit dieser Veranstaltung auch und gerade junge Menschen ansprechen will, ist der Eintritt für Schüler und Studis deutlich reduziert.