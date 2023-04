Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Welche Investitionen und Vorhaben stehen in der Verbandsgemeinde Wachenheim in diesem Jahr an? Klimaschutz und Digitalisierung spielen dabei eine Rolle.

An allen drei Grundschulen wird in diesem Jahr gearbeitet, so Verbandsbürgermeister Torsten Bechtel (CDU). In Ellerstadt bestehe derzeit noch Nachholbedarf. 800.000 Euro würden hier unter anderem in