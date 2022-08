Nach der Corona-Pause zelebrierte der Förderkreis zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg am Wochenende in Wachenheim das 36. Burgfest. Daran änderte auch ein Stromausfall nichts.

Nach der Eröffnung am Freitagabend spielte die Band Acoustic 4you direkt zum Tanz auf. Bei angenehmen Temperaturen konnten die Besucher einen kurzweiligen Abend erleben, der auch durch ein später einsetzendes Gewitter und einen etwa einstündigen Stromausfall nicht getrübt werden konnte. „Wir haben aber alles glimpflich überstanden und konnten mit Kerzenlicht und dem Schein zahlreicher Handys gut improvisieren“, berichtete Dieter Weilacher, Vorsitzende des Förderkreises.

Am Samstag waren die vielen Sitzreihen dann erneut gut gefüllt. Nach einem fröhlichen Festtag endete der Tag auf der Burg am späten Abend bei stimmungsvoller Beleuchtung und einem erneuten Auftritt von Acoustic 4you, die mit ihrer Musik die Tanzbeine der Besucher auch am zweiten Abend mühelos in Bewegung brachten.

Am Montag beendet der „Funzelabend“ das Fest

Zum sonntäglichen Frühschoppen konnten die Veranstalter wieder viele Tagestouristen und Wanderer begrüßen. Wie jedes Jahr klingt das Burgfest am heutigen Montag mit dem „Funzelabend“ aus. Dieser letzte Programmhöhepunkt, bei dem ab 18 Uhr das Burggelände im Schein von Kerzen, Fackeln und Feuern erstrahlen wird, ist längst kein Geheimtipp mehr, weshalb sicher einige Besucher heute zur Burg wandern werden.