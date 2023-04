Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Anzahl der Briefwähler ist in Bad Dürkheim und den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim gut eine Woche vor der Landtagswahl fast doppelt so hoch wie vor fünf Jahren. In einigen Orten hat etwa die Hälfte der Wahlberechtigten bereits ihre Kreuzchen gemacht. Briefwahl kann bis Freitag, 12. März, 18 Uhr, beantragt werden, bei einer kurzfristigen Erkrankung auch noch am Wahlsonntag.

In der Verbandsgemeinde Wachenheim können 7860 Männer und Frauen bei der Landtagswahl ihr Votum abgeben. Nach Angaben von Bettina Schröder, Mitarbeiterin der Abteilung zentrale