In der Verbandsgemeinde Wachenheim gibt es bisher drei Corona-Teststellen, das hat das Wachenheimer Ordnungsamt mitgeteilt. Alle Teststellen befinden sich in Wachenheim. Die Burg-Apotheke bietet die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Telefonische Anmeldung (06322 989616) ist nötig. Auch in der Praxis von Petra Kub-Csizi (06322 1240 ) können die Patienten einen Termin vereinbaren. In der Praxis von Robert Tesnau bedarf es keiner genauen Terminabsprache. Wie eine Mitarbeiterin mitteilte, könne man innerhalb der Sprechstunde vorbeikommen. Ein kommunales Testzentrum ist in der Verbandsgemeinde bisher noch nicht eingerichtet worden, könnte aber bei steigendem Bedarf nach Auskunft von VG-Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) in Zusammenarbeit mit dem Pflegedienst Monika Pauli aus Gönnheim errichtet werden. „Als mögliche Standorte bieten sich das evangelische Gemeindehaus in Gönnheim oder die Schwabenbachhalle in Friedelsheim an“, sagt der Bürgermeister. jele