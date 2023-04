Bei der gut besuchten Veranstaltung „VinoLumino“ am Samstag, 1. April, in Wachenheim ist es laut Mitteilung der Polizei gegen 22.20 Uhr zu Streitigkeiten gekommen. Die Beamten sprachen die Personengruppe an, woraufhin ermittelt werden konnte, dass ein 25-jähriger Geschädigter im Laufe der Streitigkeiten von einer unbekannten Person einen Schlag gegen die linke Schläfe abbekommen hatte. Angaben zum Täter konnte der 25-Jährig, der durch den Schlag Rötungen im Gesicht und am Hals davongetragen hatte, nicht machen.