Sonne und Wärme liebt die Schafgarbe, also genau das, was die jetzigen Monate nicht zu bieten haben. Die Hauptblütezeit dieser Pflanze reicht von Juni bis September. An manchen Stellen macht die Staude des ausklingenden Jahres aber hübsche Ausnahmen, so wie hier nahe der Bahnstrecke bei Wachenheim. Dort schafft sie es vereinzelt, auch jetzt im Dezember zu blühen.

Als anspruchslose Pflanze wächst die Schafgarbe auf Wiesen, an Weg- und Straßenrändern oder auf Schuttplätzen. Mit reichlich Nektar und Pollen hält sie Nahrung für Insekten bereit. Meist zeigen sich die Blütenkörbchen weiß, manchmal auch rosafarben. Alle zusammen wirken wie sie eine Dolde, sodass man die Schafgarbe den Scheindolden zuordnet. Jede einzelne Korbblüte setzt sich aus vier bis sechs Zungen- und wenigen kleineren Röhrenblüten zusammen.

Wegen der heilenden Wirkung heißt die Staude des Jahres volkstümlich Blutstillkraut oder Soldatenkraut. Auch der botanische Gattungsname Achillea bezieht sich auf ihre heilsamen Eigenschaften. So soll der griechische Sagenheld Achilleus die Pflanze genutzt haben, um verwundete Gefährten zu verarzten.