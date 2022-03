Wer angesichts des schönen Frühlingswetters Lust bekommt auf einen Aufenthalt im Freibad, der muss sich noch etwas gedulden. Im Salinarium, wo normalerweise bereits im April die Sommersaison eingeläutet wird, beginnt Freibad-Betrieb voraussichtlich erst Ende Mai. Doch daran ist nicht die Pandemie schuld.

Als eines der ersten Freibäder der Pfalz ist das Salinarium sonst im April in die Freibad-Saison gestartet. 2021 und 2020 mussten die Schwimmer sich von dieser Tradition wegen der Corona-Pandemie verabschieden. In diesem Jahr durchkreuzen die Umbauarbeiten wegen der Therme die Pläne.

Wie Ira Schlömer, kommissarische Leiterin des Salinariums, am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, muss erst gewartet werden, bis der Rutschenturm an seinem neuen Platz aufgebaut ist. Die Rutsche wurde im vergangenen Frühjahr abmontiert und in der Alten Stadtgärtnerei „eingemottet“. Der neue Platz der Rutsche befindet sich in der Nähe der bisherigen Cafeteria-Außenterrasse, für die im Sommer eine provisorische Alternative gefunden werden muss. Wegen des neuen Rutschenstandorts muss später auch die Fassade zum Hallenbad geöffnet und ein neues Landebecken integriert werden. Dies bedeute aber keine großen Umbauarbeiten im Hallenbad selbst, betonte Schlömer.

Zu gefährlich für Schwimmer

Draußen wurde für den Rutschenturm bereits eine Bodenplatte verlegt, die Arbeiten zum Stellen der Wände haben laut Schlömer begonnen. Die Turm-Baustelle erstreckt sich bis an den Beckenrand, der Beckenumgang muss erst wieder anmontiert werden, bevor es draußen losgehen kann, erläutert Schlömer. Außerdem schwenke derzeit noch ein Kran mit Last über das Becken – zu gefährlich für Schwimmer im Außenbereich. Wann genau die Rutsche wieder im Hallenbad zur Verfügung steht, konnte sie noch nicht sagen.

Die Liegefläche im Außenbereich soll sich im Vergleich zum vergangenen Jahr sogar noch etwas vergrößern, weil das Impfzentrum umgezogen ist und deshalb der Sicherheitszaun im hinteren Bereich der Salierhalle abmontiert werden kann.