Ein volles Haus bescherte dem Saisonauftakt der Wachenheimer Serenade am Samstagabend das außergewöhnliche Miteinander von Saxofon und Klavier in der Ludwigskapelle. Die Besetzung von „Saxofon unerhört“ mit Christian Segmehl am Saxofon und Paul Rivinius am Flügel war hochkarätig.

„Es ist das erste Konzert in der Ludwigskapelle seit Corona, das wieder ausverkauft ist“, konnte Eckhard Hilgemann, Vorsitzender des Freundeskreises Wachenheimer Serenade,