Der SV Rot-Weiss Seebach kann den TuS Maikammer nicht mehr abfangen und geht jetzt als Zweiter der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt in die Relegation.

Der stark ersatzgeschwächte SV Rot-Weiss Seebach (Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt) hat beim FV Berghausen 2:4 (1:2) verloren und die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz abgeschlossen.

Da der TuS Maikammer sein Auswärtsspiel beim FV Heiligenstein 5:0 gewonnen hatte, hätte auch ein Erfolg der Rot-Weissen an der Vizemeisterschaft nichts geändert. Wie sehr den Seebachern die Personalnot zu schaffen machte, zeigt ein Blick auf die Aufstellung. Jan Orth, Jason Harrison und Ricardo Wronski wurden reaktiviert und bestritten ihr erstes Saisonspiel. Die A-Junioren Santiago Wehrmann, Jakob Haaß und Joe Urlbauer debütierten, Frederic Hermanns stand erstmals in der Startformation und Mustafa Ceylan lief zum ersten Mal seit November wieder im A-Klasse-Team auf. Fast eine komplette Mannschaft musste ersetzt werden.

Wenz gleicht zum 1:1 aus

„Berghausen hatte gegen unsere völlig neu formierte Mannschaft die größeren Spielanteile und erzielte ein Abseitstor als wir noch unsortiert waren“, spricht Seebachs Trainer Jan-Marvin Dell den annullierten Treffer in der Anfangsphase an (3.). Zwei Minuten später hieß es dann doch 1:0 für den FVB, als die Gastgeber nach einem Diagonalpass mit einem strammen und platzierten Schuss erfolgreich waren. Ein schön herausgespielter Treffer. Den Ausgleich besorgte Stürmer Fabian Wenz, der einen Befreiungsschlag der auf Konter setzenden Rot-Weissen gut verarbeitete und in der 21. Minute gekonnt abschloss.

Die erneute Führung der Berghausener, die die Runde als Tabellensechster beendeten, fiel, als Seebach nicht gut verteidigte und die Einheimischen den Ball über die Linie stocherten (38.). „Wir hatten ein paar gute Kombinationen in unserem Spiel, an denen sehr häufig Robin und Bruno beteiligt waren“, erklärt Dell und meint die in der Mittelfeldzentrale aufgebotenen Schwehm und Ribeiro. Der junge Wehrmann hatte zwei gute Möglichkeiten, doch die Seiten wurden mit einem 2:1 für Berghausen gewechselt, was in den Spielverlauf ganz gut abbildete. Zu Beginn des zweiten Abschnitts gelang Jan Weisenborn nach einem Steckpass von Jason Harrison abschlussstark der abermalige Gleichstand (50.).

Berghausen kontert Seebach aua

Die dritte Führung des FVB entsprang einem Konterangriff, der zunächst noch abgewehrt wurde, doch der Nachschuss landete von der Unterkante der Latte im Netz (61.). Danach plätscherte die Partie ohne große Höhepunkte so dahin. „Ich habe früh begonnen zu wechseln, um die Belastung zu verteilen und um wichtige Spieler zu schonen“, verdeutlicht der Trainer. Die Nachwuchskräfte hätten ihre Aufgabe sehr ordentlich gelöst und haben sich dafür empfohlen, in Zukunft immer mal wieder im Kader der „Ersten“ aufzutauchen.

Den Schlusspunkt setzten die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer. Er entstand aus eine guten Ballmitnahme und einem Schuss ins lange Eck in einer flüssigen Bewegung. „Das Ergebnis war heute zweitrangig, aber die vier Gegentore sind ärgerlich“, bedauert Dell. Zuvor hatte Seebach nie mehr als drei Gegentreffer eingesteckt. Da Rot-Weiss die Punkte aus dem abgebrochenen Spiel gegen Harthausen bekommt, rangiert die Mannschaft letztlich sechs Punkte hinter Meister Maikammer, aber mit weitem Abstand vor dem Rest der Liga.