Dem SV Rot-Weiss Seebach reicht das torlose Remis im zweiten Relegationsduell mit dem VfB Hochstadt zur Rückkehr in die Bezirksliga. Ein Akteur steht im Mittelpunkt.

Nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel der Relegation zur Bezirksliga Vorderpfalz war der SV Rot-Weiss Seebach in der komfortablen Position, dass selbst ein Unentschieden im Rückspiel zum Aufstieg reichen würde, während der VfB Hochstadt unter Siegeszwang stand.

Rund 900 Zuschauer waren an den Sportplatz in Hochstadt gekommen und hinter der Seebacher Auswechselbank hatte sich auch ein beachtliches Seebacher Fanlager eingefunden um zu sehen, ob es i n der Relegation ein weiteres, entscheidendes drittes Spiel geben wird, oder ob Seebach den Sack zumacht und den Aufstieg schafft. In der ersten Halbzeit, bot die Partie noch nicht das ganz große Spektakel, wenngleich Seebach in den ersten 30 Minuten mehr vom Spiel hatte.

Dells Plan geht auf

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit konnte Hochstadt dann auch erste Akzente setzen und kam besser ins Spiel. „Die ersten 30 Minuten haben wir das gemacht, was wir vorhatten“, analysierte Seebachs Coach Jan-Marvin Dell. „Wir haben sie von unserem Tor weggehalten und hatten auch Zugriff aufs Spiel, machten aber unser Tor nicht. Die letzten 15 Minuten in der ersten Halbzeit haben wir uns etwas fallen gelassen und dann haben sie Lunte gerochen.“ Beim Stand von 0:0 wurden die Seiten gewechselt und in der zweiten Hälfte präsentierte sich ein offensiv agierendes Heimteam und der VfB dominierte fortan das Geschehen und erspielte sich Chance um Chance, traf aber das Tor nicht.

„Wir Trainer haben gar nicht viel gesprochen und die Mannschaft hat selbst gesagt, dass es noch intensiver werden muss wenn es reichen soll und wir haben nur Kleinigkeiten angesprochen, wo man ansetzen kann. Es war ja klar, dass wir irgendwann aufs Gas drücken müssen um aufs Tor zu gehen“, sagte Hochstadts Coach Dominik Koch. Der Gastgeber blieb bis kurz vor Ende der Partie am Drücker, doch selbst die besten Chancen bleiben ungenutzt, wenngleich auch manche hochkarätige Chance aufs Tor dabei war. Entweder verfehlten die Hochstadter das Tor oder fanden in Tim Vangelhuwe, der bei Seebach das Tor hütete und manchen Ball entschärfen musste, ihren Meister. Seebach hingegen konnte nur vereinzelte Konter setzen und die aussichtsreichste Situation, als Jason Harrison alleine aufs Tor zulief wurde wegen Abseits abgepfiffen. Trainer Jan-Marvin Dell hatte zu diesem Zeitpunkt bereits viermal gewechselt um frische Kräfte aufs Feld zu bringen.

Dell lobt das Kollektiv

„Man hat einfach gemerkt, dass die lange Runde muskulär beim ein oder anderen gezehrt hat und da bring ich dann einfach auch mal nun A-Jugendspieler“, kommentierte Dell die Wechsel und lobte das Kollektiv, dass mit vollem Einsatz das 0:0 hielt, „durch die Wechsel wollte ich einfach auch, dass eine Frische da ist und ehrlich gesagt mussten wir am Ende verteidigen und das Glück war da auf unserer Seite.

In den letzten Minuten der Partie flachte der Hochstadter Sturmlauf dann nach einer kurzen Unterbrechung ab, doch mit einem Freistoß in der letzten Minute der Nachspielzeit hätten die Hausherren doch noch das Happy End perfekt machen können, doch selbst aus dem Getümmel heraus fiel kein Treffer und nachdem beim Stand von 0:0 der Abpfiff erfolgte, jubelten die Gäste, die nach einem Jahr in der A-Klasse wieder in die Bezirksliga zurückkehren. „Wir waren heute, zumindest in der zweiten Halbzeit richtig drin und hatten auch gute Chancen, sodass wir es verdient gehabt hätten das Spiel auch zu ziehen, weil wir die bessere Mannschaft waren aber es hat nicht sein sollen“, fasst Trainer Dominik Koch, das Spiel aus Sicht des Hochstadter Trainers zusammen.

Dell ist optimistisch

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga konnte das Team von Trainer Jan Dell nun innerhalb einer Saison den Lapsus vergessen machen und kehrt in die Bezirksliga Vorderpfalz zurück. „Wir wollten zwischen Platz eins und fünf erreichen und dann wäre alles gut gewesen. Wir wollten mannschaftlich zusammenwachsen und das haben wir geschafft. Am Ende war es ein hartes Jahr und ich danke auch dem Verein für das Vertrauen das der Verein in uns gesteckt hat und das haben wir jetzt zurückgezahlt“, freute sich Jan-Marvin Dell.

„So eine Euphorie aus dem Aufstieg sollte man immer mitnehmen und da es nächstes Jahr weniger Absteiger gibt, können wir etwas befreiter aufspielen. Ich habe hier eine junge Mannschaft zusammen mit der wir ohne Probleme über einige Jahre zusammenbleiben können und das ist unser Weg“, blickt er optimistisch in die Zukunft.