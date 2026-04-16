Rot-Weiss Seebach startet in Haßloch in die heiße Phase der Saison. Das Restprogramm ist hart, die Konkurrenz lauert auf Ausrutscher.

Eine knifflige Aufgabe wartet am Sonntag, 15 Uhr, in der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt auf den Tabellenzweiten Rot-Weiss Seebach. Das Team gastiert beim unbequemen VfB Haßloch.

Mit dieser Partie beginnt für die Rot-Weissen die heiße Phase der Saison. In den letzten sechs Begegnungen wartet auf Seebach ein anspruchsvolles Restprogramm. Alle Gegner könnten sich als Stolperfallen entpuppen, drei von ihnen zählen zur Spitzengruppe, die anderen drei sind an guten Tagen gegen jeden Gegner zu einer Überraschung fähig. „Ja, das Programm ist happig, aber für die Mitkonkurrenten sieht es genauso aus.

Von den sechs Rückrundenduellen der Top Vier stehen fünf noch aus. Da ist noch vieles möglich“, hat der Seebach Übungsleiter Jan-Marvin Dell richtig erkannt. Alle drei Konkurrenten erwartet Rot-Weiss noch im Meisterwasental.

Apropos Dell. Der Coach war am vergangenen Freitag nicht beim Spiel gegen FSV Schifferstadt II vor Ort. Aus gutem Grund: Er war auf die Hochzeit seines Cousins eingeladen. Doch bei solchen Anlässen zeigt sich die ganze Routine eines erfahrenen Fußballers. Mal auf die Toilette gehen, mal etwas frische Luft schnappen – es gibt einige Gründe, für ein paar Minuten nicht da zu sein. „Ich war über das Geschehen in Seebach top informiert. Christian Veth hat mir per WhatsApp geschrieben“, berichtet Dell und hat vermutlich ein breites Grinsen aufgesetzt. Veth hat damit seine Rolle als unersetzliche Allzweckwaffe unterstrichen.

Der VfB Haßloch gilt als unberechenbar und hat zuletzt beim Abstiegskandidaten SV Gommersheim 2:3 verloren. Im Hinspiel in Seebach fiel das spielentscheidende 3:1 erst kurz vor Schluss. Bis dahin hatten sich die Haßlocher vehement gewehrt. „Ich denke, es wird wieder eine Partie, in der sich vieles im Mittelfeld abspielen wird. Der VfB, der vor der Runde als Mitfavorit gestartet ist, hat seine Stärken im Umschaltspiel. Vieles ist damals über ihren Kapitän Fabian Weber gelaufen“, erinnert sich der Seebacher Coach. Im Mittelfeld haben die Seebacher wieder ihre Standardbesetzung aus den ersten erfolgreichen Saisonwochen zur Verfügung.

Das trifft auf die Dreierkette in der Abwehr nicht zu, weil Nick Getto wegen einer Achillessehnenentzündung ausfällt. „Um einen Riss zu vermeiden, wird er wohl in dieser Saison nicht mehr spielen“, befürchtet Dell. Arianit Kajtazi hat Getto zuletzt solide und zuverlässig ersetzt, was für die Breite des Kaders spricht. Auch Fabian Bauer hatte zuletzt in der Defensive viel Einsatzzeit, stand in acht der neun zurückliegenden Partien in der Startformation. Während die Nachwuchskräfte Felix Laub und Felix Meindl urlaubsbedingt ausfallen werden, dürfte Daniel Manß in Haßloch zumindest wieder auf der Bank Platz nehmen. Rémi Jahnel steht ebenfalls wieder zur Verfügung.