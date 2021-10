Der Pianist Joseph Moog ist in der Pfalz aufgewachsen und er kommt immer wieder zu Konzerten in die Region zurück, so auch am Samstag, 6. November, 19 Uhr, zu einer Veranstaltung des Kulturvereins Wachenheim im Palais Schloss Wachenheim. Der 34-Jährige, der in vielen bedeutenden Konzerthäusern und mit renommierten Orchestern konzertierte, begeisterte im September mit mehreren Auftritten im Freinsheimer Von-Busch-Hof. In Wachenheim wird der Pianist, der bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde, ein klassisch und vor allem romantisch ausgerichtetes Programm spielen. Zum Repertoire gehören die Sonate Nr. 8 „Pathéthique“ von Ludwig van Beethoven, die Rhapsodie op. 79 g-Moll von Johannes Brahms, „Sechs Etüden nach den Capricen“ von Paganini von Robert Schumann sowie Stücke von Gabriel Fauré. Außerdem von Franz Liszt „Zwei Legenden: Die Vogelpredigt des heiligen Franz von Assisi / Der heilige St. Paulus auf den Wogen schreitend“. Karten zum Preis von 23 Euro (Schüler, Studierende, Auszubildende 15 Euro) in Wachenheim in der Burgapotheke, bei Blumen Iris Diehl und in der Sektkellerei. Oder E-Mail reservierung@kulturverein-wachenheim.de. Es gilt die Regelung 2 G plus. Nähere Auskünfte unter den Telefonnummern 06322 959220 oder 06322 66869.