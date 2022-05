Eine gute Nachricht für alle Rocksommer-Fans: Das beliebte Bad Dürkheimer Festival kann wieder in der gewohnten Form stattfinden. „Rock im Wingert“ startet am 2. Juli im Stadion Trift, „Fallen Fortress Open Air“ folgt am 27. August.

André Dittmann, Rockwinzer-Vorsitzender, ist froh, dass es zum 20-jährigen Jubiläum geklappt hat, alle Bands des in 2021 ausgefallenen Festivals wieder zu verpflichten: „Völkerball“, „Iron Maidnem“, „Erzengel“, „Soubound“. Zum ersten Mal dabei ist die Rockklasse der IGS Deidesheim-Wachenheim als Nachwuchsformation. Jede Band hat ihren ganz eigenen Stil, einige bringen überraschende Show-Elemente auf die Bühne wie bei „Iron Maidnem“ eine riesengroße bewegliche Eddie-Figur oder bei „Völkerball“ die Lichtshow mit Pyroeffekten. Los geht es um 15 Uhr, Tickets kosten im Vorverkauf 34 Euro, an der Abendkasse 39 Euro. Nicht eingetauschte Tickets aus 2020 können jetzt eingelöst werden. Online-Tickets gibt’s über www.rock-im-wingert.de.

„Fallen Fortress Open Air“ präsentiert 13 Bands aus ganz Europa im Wechsel auf zwei Bühnen. Mit dabei sind Szenegrößen wie die schottische Metalcore-Band „Bleed From Within“ und die französischen „Novelists“. Das Line-Up komplettieren „Landmvrks“ (Frankreich), „Within Destruction“ (Slowenien), „Paleface“ (Schweiz), „Our Mirage“ (Nordrhein-Westfalen), „The Oklahoma Kid“ (Mecklenburg-Vorpommern), „Venues“ (Baden-Württemberg), „The Tex Avery Syndrome“ (Hessen), „King Nugget Gang“ (Rheinland-Pfalz), „Call It Tragedy“ (Hessen), „Sun Eater“ (Frankreich) und „Light To The Blind“ (Rheinland-Pfalz). Auch hier gilt, das nicht zurückgegebene Tickets von 2020 jetzt eingetauscht werden können, neue kosten im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 35 Euro. Das Programm läuft von 15 bis 23.30 Uhr. Online-Tickets sind ab 1. Juni erhältlich über www.shop.fallenfortress.de. Für das Ticket mit der Nummer 1 startet online eine Versteigerung für einen guten Zweck.

Wie immer ist die VR Bank Mittelhaardt Hauptsponsor des Rocksommers und beteiligt sich am Vorverkauf. Elektrische Bullenreiten sorgt wieder für Abwechslung während der Konzerte. Wer sich am längsten im Sattel hält, erhält einen Preis. Auch den Foto-Point gibt es erneut. Dringend gesucht werden auch noch ehrenamtliche Helfer: Wer Lust hat, beim Auf- und Abbau oder an den Ständen mitzuhelfen, kann sich ab sofort bei André Dittmann (Rockwinzer) oder bei Denis Buchmann (Fallen Fortress) melden.