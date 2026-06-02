Die Hockeyherren des Dürkheimer HC schrammen am vorzeitigen Titelgewinn vorbei. Warum es immer noch gut für den DHC aussieht.

Nach dem 5:2-Sieg über den TV Alzey und dem 1:1-Unentschieden bei Safo Frankfurt mussten die Herren des Dürkheimer HC die Meisterfeier verschieben. Dennoch liegt der Vorteil um den Aufstieg in die Erste Regionalliga weiterhin deutlich bei den Kurstädtern. Es hat noch nicht gereicht, um die Meisterschaft in der Westgruppe der Zweiten Regionalliga vorzeitig klarzumachen. Mit dem Unentschieden bei Safo hält der DHC den direkten Verfolger aber weiterhin auf vier Punkte Distanz und hat bei noch drei verbleibenden Partien reichlich Möglichkeiten die fehlenden Punkte zu holen. Frankfurt hat schon ein Spiel mehr absolviert, kann nur noch sechs Punkte holen.

Auf die Frage, ob es ein vergebener Matchball war, antwortete Trainer Dirk Baumgarten mit: „Das sehe ich anders. Wir können von Glück reden, dass wir nicht verloren haben.“ Denn Safo Frankfurt war mehr als willens, die letzte Chance den Tabellenführer DHC noch abzufangen, zu nutzen. „Sie haben gekämpft wie die Löwen, sie wollten.“ Natürlich wollte auch der DHC, zeigte wie am Vortag ein gutes Spiel. Safo war allerdings ein deutlich stärkerer Gegner. In der ersten Hälfte konnten die Dürkheimer nach einer Ecke durch Christopher Matz in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit erhöhte Frankfurt den Druck, erarbeitete sich zahlreiche Ecken, die der DHC aber abwehrte.

Siebenmeter pariert

Dann gelang den Dürkheimern der zweite Treffer, den die Schiedsrichter aber nicht anerkannten, weil der Ball angeblich im Kreis gestoppt worden war. „Eine klare Fehlentscheidung,“ sagte Baumgarten. Auch von den Frankfurter Spielern habe sich niemand beschwert. Eine nachträgliche Ansicht des Videos zeigte das deutlich. Aber da es in der Regionalliga leider keinen Videobeweis gibt, blieb es bei der knappen 1:0-Führung für die Gäste. „Mit dem 2:0 wäre der Sack wohl zu gewesen,“ bedauerte der DHC-Trainer. So aber hatten die Frankfurter weiter ihre Chancen, bekamen sogar einen Siebenmeter, der aber knapp am Tor vorbeiging. „Simon war schon in der richtigen Ecke,“ berichtete Baumgarten, dass er seinen Keeper Simon Kirchhofs gebrieft hatte, wo der Schuss hingehen würde.

Im letzten Viertel nahm Safo den Torhüter raus, um mit der Überzahl den Erfolg zu erzwingen. Zwei Minuten vor Schluss gelang dann auch der Ausgleich, aber der Siegtreffer fiel nicht mehr, obwohl den Dürkheimerin zusehends die Kräfte schwanden. Zu verdanken war das auch Kirchhofs, der etliche Chancen der Hausherren vereiteln konnte. „Simon ist der Held des Tages, er hat phänomenal gehalten“, lobte Baumgarten und hob dazu noch Christopher Matz hervor, der ebenfalls eine starke Partie machte. Baumgarten betonte noch einmal, dass er keineswegs einen Auswärtssieg fest eingeplant hatte.

Broscharts Ausrufezeichen

Am Samstag gegen den Tabellendritten TV Alzey hingegen war ein Sieg nicht nur der wichtige erste Schritt zur Mission Titelgewinn, es ging auch noch um die Revanche für die Hinspielniederlage. So starteten die DHC-Herren sehr schwungvoll und mit deutlicher Spielfreude. Nach nicht einmal einer Minute setzte Frederik Broschart mit einem Schlenzball aus der eigenen Hälfte in den gegnerischen Kreis das erste Ausrufezeichen. In der vierten Minute konnte Alzeys Torhüter Noah Steinmann zwar den ersten Eckenschuss von Nico Mayerhöfer halten, aber Leon Franken staubte zum 1:0 ab. Jonas Förster legte kurz darauf mit einem gefühlvollen Heber das 2:0 nach. Christopher Matz erhöhte noch vor der ersten Viertelpause per Ecke auf 3:0. Nils Höfling-Conradi tauchte dann allein vor dem Dürkheimer Tor auf, sein Schuss verfehlte das Gehäuse aber deutlich, so dass Torhüter Yannik Schlossareck gar nicht eingreifen musste. Kurz nach Beginn des zweiten Viertels erzielte Leon Franken das 4:0, so ging es auch in die Pause.

Langsam fingen sich die Alzeyer und kamen öfter gefährlicher vor das Tor. Noch konnten Schlossareck und die Abwehr das aber klären. Marius Behret erzielte den fünften Treffer für den DHC, danach schlichen sich aber Fehler ein, denn trotz zahlreicher Möglichkeiten fiel kein weiteres Tor für die Gastgeber. Alzey konnte noch durch Florian Krezdorn und Jonah Stork auf 5:2 verkürzen.

Richard Neus Comeback

„Wir wollten im ersten Viertel uns fokussieren und Chancen erarbeiten, dass es so gut lief, war natürlich super“, kommentierte Baumgarten. Mit der deutlichen Führung im Rücken wollten sie auch ein bisschen rausnehmen, hatte der Trainer da schon ein Kräfteschonen für die zweite Partie am Wochenende im Sinn. „Dadurch sind leider auch Fehler passiert und ein wenig ist es bei der hohen Führung auch Kopfsache.“ Geärgert habe ihn, dass von neun Ecken nur zwei zum Erfolg führten. Allerdings habe der Alzeyer Keeper gut gehalten, zollte er Respekt. Noah Steinmann hatte sich offensichtlich gut auf den Haupteckenschützen Nico Mayerhöfer eingestellt.

Wieder im Kader der „Ersten“ ist Richard Neu. „Es macht sehr viel Spaß mit den jungen Wilden mitzuziehen“, sagte der 32-jährige und musste doch zugeben, dass ein paar Akteure noch älter sind als er. „Ich habe mich gerne bereit erklärt, zu unterstützen“, erzählte der Abwehrspieler, dass die Mannschaft ihn aufgrund einiger Ausfälle darum gebeten hatte. Dass zu seiner Rückkehr die Meisterschaft so nah ist, sei natürlich schön. „Es macht auf jeden Fall Laune,“ lächelte er. Ob er in der nächsten Saison wieder dabei ist, darüber mache er sich noch gar keine Gedanken: „Jetzt müssen wir erst mal diese zu Ende spielen.“ Am Samstag bei TEC Darmstadt hat der DHC den nächsten Matchball.