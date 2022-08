Nach dem Raubüberfall auf eine junge Frau in Wachenheim am 20. Juli gibt es derzeit keine Tatverdächtigen. Die beiden zunächst unter Verdacht geratenen jungen Männer aus Wachenheim (16 und 19 Jahre alt) werden mittlerweile als Tatverdächtige ausgeschlossen.

Nach RHEINPFALZ-Informationen hat es sogar Durchsuchungen in Wachenheim gegeben. Das Ergebnis: Die von der Polizei in den Fokus genommenen jungen Männer werden nun als Verdächtige ausgeschlossen. Wie die Kriminalpolizei Neustadt auf Nachfrage mitteilt, wird nun weiter ermittelt. Am 20. Juli war eine 24 Jahre alte Frau auf dem Fußweg zwischen Raingasse und Weinstraße beraubt worden. Die Frau erlitt bei einem Angriff durch einen der Männer Schürfwunden und eine Gehirnerschütterung.

Der Mann, der die Frau angegriffen hatte, wird von der Polizei mit einem „südländisch/afrikanischem Erscheinungsbild“ beschrieben. Er soll 18 bis 22 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare haben. In Alter und Aussehen wird der andere Mann ähnlich beschrieben. Die RHEINPFALZ hatte ursprünglich die Personenbeschreibung der Verdächtigen nicht veröffentlicht, weil die Polizei zunächst mitgeteilt hatte, die Tatverdächtigen bereits ermittelt zu haben.