Überholvorgang mit schweren Folgen: Am vergangen Freitag gegen 17.50 Uhr stürzte in Wachenheim „An der Altenbach“ eine Fahrradfahrerin, nachdem sie von einem Wagen überholt wurde. Laut Polizei fiel die Radfahrerin zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Die Verletzte wurde von Anwohnern aufgefunden und erstversorgt.

Laut Polizeibericht war ein schwarzer SUV vom Kernerweg nach links in die Straße „An der Altenbach“ abgebogen und überholte die 56-jährige Radlerin, die die Straße „An der Altenbach“ am Kernerweg vorbei in Richtung Weinstraße befuhr. Sie kam im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber aufgrund einer Kopfverletzung zur Beobachtung in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der SUV-Fahrer entfernte sich vom Unfallort. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich mit der Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.