Schwere Verletzungen hat sich ein 56-jähriger Radfahrer bei einem Sturz in Wachenheim zugezogen. Laut Polizei war er mit dem Kopf auf eine Bordsteinkante in der Waldstraße aufgeschlagen. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 16.30 Uhr. Warum der Radfahrer stürzte, war zunächst unklar. Denn beim Eintreffen der Polizei war der Radfahrer nicht ansprechbar. Vor Ort betreuten bereits mehrere Ersthelfer den Gestürzten, unter ihnen eine zufällig anwesende Ärztin und ein Rettungssanitäter. Bei den Ermittlungen vor Ort ergaben sich für die Polizei Hinweise auf einen Alkoholkonsum des Radfahrers. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.