Bevor die Sternsinger am Wochenende von Tür zu Tür zogen, hatten sie erstmals die Möglichkeit, gemeinsam am Dreikönigstag in der Ludwigskirche in Bad Dürkheim Gottesdienst zu feiern. Die Pfarrei Hl. Theresia vom Kinde Jesu hatte dazu alle ihre Sternsinger eingeladen. „Es war die Idee unseres Pastoralteams, nach zwei Jahren Pandemie wieder ein Stück Gemeinsamkeit zu erleben“, erklärt Pastoralassistent Marcel Ladan. Ohne die vielen Ehrenamtlichen vor Ort wäre die Sternsingeraktion nicht möglich, betont er: „Dafür sind wir sehr dankbar.“

Im Gottesdienst wurde den Sternsingern unter anderem anhand des biblischen Textes über die wundersame Brotvermehrung und der Geschichte der Gründung des Kindermissionswerkes nähergebracht, wie wichtig ihr Einsatz ist. Auch die Kinderrechte waren Thema. „Wir würden uns freuen, wenn dieser Gottesdienst zu einer kleinen Tradition wird“, sagt Ladan.