Am Dienstag gegen 18.30 Uhr haben Anrufer der Polizei einen brennenden Mülleimer auf dem Parkplatz an der L 516 zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim gemeldet. Die Beamten konnten die Flammen mit Hilfe des Feuerlöschers ersticken, den sie im Streifenwagen dabei hatten. Die freiwillige Feuerwehr kam ebenfalls vor Ort. Verursacher und Grund für den Brand sind derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Schaden von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.