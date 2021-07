Bereits am Mittwoch waren in Bad Dürkheim und Umgebung Menschen in betrügerischer Absicht angerufen worden. Allerdings durchschauten alle Angerufenen die Betrugsmasche. Nun hat sich wohl auch in Wachenheim ein solcher Fall ereignet.

Am Freitag rief laut Polizei gegen 17 Uhr ein unbekannter Mann bei einer 55-jährigen Frau in Wachenheim an und gab sich als Mitarbeiter eines Pflegehilfeservices aus. Er fragte nach pflegebedürftigen Personen, wollte aber keine Angaben zu dem angeblichen Pflegedienst machen. Da die Angerufene Nachfragen stellte, legte der Mann schließlich auf. Es ist laut Polizei zu vermuten, dass es sich hier um einen versuchten Betrug handeln könnte. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: „Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selbst mit Namen melden.“ Angerufene sollten sich nicht unter Druck setzenlassen und keine finanziellen oder familiären Details verraten. Wer einen verdächtigen Anruf erhält, soll laut Polizei die Nummer 110 wählen. Tipps unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.