Am Sonntag gegen 18.15 Uhr hat die Polizei einen 19-jährigen Rollerfahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim in Wachenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sein auffälliges Verhalten habe den Eindruck erweckt, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Diesen Verdacht bestätigte ein Drogenvortest, der positiv auf Cannabisprodukte ausfiel. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Dem Rollerfahrer, der sich noch in der Probezeit befindet, wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Besitz von Betäubungsmitteln und Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet.