Am Freitag gegen 11.45 Uhr hat die Unterbringungsbehörde der Kreisverwaltung Bad Dürkheim die Polizei als Unterstützung in der Seebacher Straße angefordert. Die Behörde wollte einen amtsbekannten 43-jährigen Dürkheimer ärztlich begutachten. Nach Ansprache durch die Beamten flüchtete der Mann sofort aus seiner Wohnung. Er verhielt sich demnach von Beginn an äußerst feindselig und aggressiv, indem er versuchte, die Einsatzkräfte gezielt anzuspucken, und sie auf das Übelste beleidigte. Während der Flucht zu Fuß führte er seinen Hund mit sich, den er gegen die Polizeibeamten einsetzte. Die konnten den 43-Jährigen aber schließlich stellen und mit Hilfe eines Tasers festnehmen. Verletzt wurde niemand, den Hund übergab die Polizei Angehörigen des Dürkheimers. Der Mann selbst wurde einer Fachklinik zugeführt, heißt es im Polizeibericht. Ein Motiv für Handlungen ist bisher nicht bekannt. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.