Der Bebauungsplan „Am Schwabenbach“ in Wachenheim ist genehmigt worden. Das hat die Kreisverwaltung am Montag mitgeteilt. Damit gibt es in der Stadt Platz für 90 Grundstücke und etwa 150 Wohneinheiten. Das Baugebiet hat eine Fläche von etwas mehr als sechs Hektar und stellt laut Kreis die größte Baulandentwicklung für Wachenheim in den kommenden Jahren dar. Das Planverfahren hatte lange gedauert, weil unter anderem der Flächennutzungsplan erneuert werden musste. „Mit der Genehmigung des Bebauungsplanes schaffen wir bereits im Vorfeld der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes die Grundlage für die weitere Entwicklung in Wachenheim, weshalb wir als Kreis sehr bestrebt waren, das Verfahren ständig zu begleiten und eine zügige Bearbeitung sicherzustellen“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). „Wir freuen uns über diesen wichtigen Schritt, um weiteren Familien und Bauherren ein neues Zuhause in Wachenheim geben zu können. Als nächstes stehen nun die Grundstücksneuordnung und die Erschließung des Gebietes an“, sagt Wachenheims Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU).