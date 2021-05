„Unterirdische Beziehungskisten“ ist der Titel der neuen Sonderausstellung, die ab Donnerstag im Pfalzmuseum für Naturkunde gezeigt wird. Dabei geht es um die ganz besonderen Beziehungen, die Pilze mit Pflanzen pflegen können.

Die Ausstellung befasst sich mit den sogenannten Mykorrhiza, also Pilze, die nützliche Beziehungen mit anderen Pflanzen eingehen können. Es soll nicht nur erklärt werden, was es mit diesen Pilzen auf sich hat, sondern will auch, welche Bedeutung sie für den Naturhaushalt und inwieweit sie auch für den Menschen nützlich sein können. „Vom Gartenbau, über die Forstarbeit bis hin zur Landwirtschaft mit beispielsweise Weinbau – überall dort spielen Mykorrhiza eine große Rolle“, sagt die Ausstellungskuratorin Julia Kruse.

Im Leben der Pilze geht es dabei zu wie in den meisten Beziehungen. Nicht immer läuft alles harmonisch und zu beiderseitigem Vorteil, es können auch mehr als zwei Partner mitspielen und manche nutzen fremde Beziehungsgeflechte aus. Die Sonderausstellung, die bis zum 24. April 2022 gezeigt wird, führt die Besucher auf insgesamt 220 Quadratmetern durch drei Themenbereiche der Mykorrhiza. Von Grundlagen in der Pilzkunde, über Speisepilze bis hin zu Details über die Mykorrhiza.

Für die Sonderausstellung sollten sich die Besucher gut eine Stunde nehmen. Es werden nicht nur spezielle Präparate gezeigt, sondern die Besucher auch in die Ausstellung integriert. „Wir bieten auch mehrere Spiele an, die sich die Besucher per QR-Code aufs Handy holen können“, erklärt Kruse. Neben einem Speisepilz-Spiel und einer „Pilz Partnervermittlung“ gibt es auch eine teilweise digitale Pinnwand, an der man seine Fragen zu den Mykorrhiza stellen kann.

Am ersten Ausstellungstag gibt es ein Corona-konformes „Meet and greet“ mit der Ausstellungskuratorin, ein Getränk und zur Eröffnung ist der Eintritt frei. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 06322 941320 einen Termin reservieren.