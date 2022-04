Die starken Schneefälle in der Nacht zum Samstag haben in der gesamten Region große Schäden angerichtet. Auf dem Pfälzer Weinsteig zwischen Wachenheim und Forst haben sie 16 Mandelbäumen erheblich zugesetzt. Die Bäume am Wachenheimer Ortsausgang in Verlängerung der Straße Am Riedbrunnen in Richtung Forst waren durch Schneebruch und Sturm entweder umgeknickt oder entwurzelt worden und blockierten auf einer Länge von etwa 200 Metern den Pfälzer Weinsteig. Bauhofleiter Christian Klug sperrte deswegen das Gebiet. „Ich hoffe, dass die Bäume zu retten sind. Wir werden Löcher graben, sie neu setzen und neu verankern“, sagt er. Aufgrund einiger anderer „Baustellen“, die das Schneechaos verursacht habe, werden sich Klug und seine Mitarbeiter erst am Dienstag oder Mittwoch um die Rettung der Mandelbäume kümmern können.