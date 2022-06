Obwohl das Wachenheimer Burg- und Weinfest abgesagt wurde und vom 23. bis 26. September nachgeholt werden soll, wollen vier Höfe zum ursprünglichen Termin feiern. Was erwartet dort die Besucher? In der Zeit vom 10. bis 12. Juni und vom 16. bis zum 19. Juni wird gefeiert. Verschiedene Bands sorgen für den musikalischen Rahmen. Im Schlosshof der Sektkellerei wird am 12. Juni, ab 13.30 Uhr, Timo Weber am Keyboard auftreten. Am 16. Juni übernimmt Harry Seyberth ab 14 Uhr am Saxofon. Den Abschluss bilden am 18. Juni die Dubbeglasbrieder, die ab 17 Uhr im Schlosshof rocken wollen. Das Weingut Peter wird in seinem Hof in der Burgstraße zusammen mit dem Tennisclub für gute Stimmung sorgen. Am 12. und 19. Juni werden sie dabei von zwei Discjockeys, die ab 19 Uhr auflegen werden, unterstützt. Am 17. Juni wird Mr. Pälzer Schorle light um 19 Uhr die Bühne betreten. Im Hof der Pfadfinder in der Burgstraße werden am 10. Juni die Lokalmatadoren Fresh Water, am 11. Juni Mr. Pälzer Schorle, am 17. Juni Lescheer und am 18. Juni Sunshine Barry für Unterhaltung sorgen. Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr. Oben auf der Wachtenburg wird es an allen Veranstaltungstagen Musik geben. Den Auftakt machen am 10. und 11. Juni Footprint. Am 12. Juni übernimmt B.B.Kusch, der am 19. Juni noch einmal zu hören sein wird. Am 16. Juni geben sich The Fossils die Ehre. Die Party Band Musik Mix wird am 17. und 18. Juni aufspielen. Die Konzerte beginnen sonn- und feiertags um 15 Uhr, an den anderen Tagen um 17 Uhr.