Es gibt noch Klärungsbedarf zum umstrittenen Parkplatz an der Quelle in Freinsheim. Das wurde am Donnerstag in der Stadtratssitzung deutlich. Eigentlich hätten der Plan und die Kostenberechnung für das Projekt verabschiedet werden sollen. Doch dazu kam es nicht.

CDU-Fraktionschef Sascha Leiser stellte für die Stadtratskoalition aus CDU, SPD und FDP den Antrag, den Parkplatz von der Tagesordnung zu nehmen. Wie bereits am Donnerstag berichtet, lagen vom Ingenieurbüro