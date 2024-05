Nach Polizeiangaben vom Dienstag hat ein Unbekannter zwischen 11. Mai, 20 Uhr, und 18. Mai, 9 Uhr, auf dem Wurstmarktparkplatz in Bad Dürkheim einen geparkten Opel Insignia beschädigt. Der Unfall habe sich vermutlich beim Aus- oder Einparken ereignet, der Verursacher sei geflüchtet. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.