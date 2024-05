Ein technischer Defekt an einem im Kofferraum transportierten elektrischen Grablicht hat am Sonntag in der Heuchelheimer Straße in Dirmstein zum Brand eines Autos geführt. Davon geht die Polizei einer Mitteilung zufolge aus. Demnach habe der Fahrer des Pkws während der Fahrt Atembeschwerden gehabt und eine starke Hitzeentwicklung im Fahrzeugheck bemerkt. Als er das Fahrzeug stoppte, sei Feuer im Kofferraum gewesen. Ein Teil des Brands habe mit Feuerlöschern gelöscht werden können, den Rest erledigte die hinzugerufene Feuerwehr. Der Fahrer kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus, am Auto entstand ein Totalschaden. Die Straße musste für die Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt werden.